Biathlon-WM: Gutes Ergebnis von Philipp Horn im Massenstart, Shootingstar Eric Perrot gewinnt

Zwei deutsche Skijäger unter den Top-12: Der Trend geht bei der Biathlon-WM für die DSV-Athleten in die richtige Richtung.

Die deutschen Biathleten haben bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide auch im Einzel eine Medaille verpasst, sich dabei aber stark verbessert präsentiert. Beim Sieg des Franzosen Eric Perrot (1 Schießfehler) landete Philipp Horn mit zwei Schießfehlern als bester DSV-Athlet auf Platz sieben (+2:56,0 Minuten). Die Männer warten damit in der Schweiz weiter auf Edelmetall in einem Individualrennen.