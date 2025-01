Biathlon WM 2025 kostenlos live sehen: Wer zeigt / überträgt die Weltmeisterschaft im Free-TV und Livestream?

Im Februar findet die Biathlon-WM statt. SPOX liefert Euch alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Livestream.

Die 55. Biathlon-Weltmeisterschaften finden vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide, Schweiz, statt. Die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt kämpfen dabei in verschiedenen Disziplinen um die begehrten Medaillen.

Zum ersten Mal findet die WM in der Schweiz statt. Die Roland Arena in Lenzerheide bietet dabei Platz für bis zu 15.000 Zuschauer. Den Auftakt am 12. Februar macht die Mixed-Staffel, gefolgt von einigen weiteren Highlights im Verlauf der Weltmeisterschaft.