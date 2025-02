Die Biathlon-WM in Lenzerheide steht an. SPOX erklärt dafür die Regeln etwas genauer.

Vom 12. bis 25. Februar steigt in der Roland Arena in Lenzerheide (Schweiz) die Biathlon-Weltmeisterschaft. Es stehen Medaillen in zwölf verschiedenen Frauen-, Männer- und Mixed-Wettkämpfen in den Disziplinen Sprint, Massenstart, Verfolgung, Einzel, Staffel, Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel auf dem Spiel.

SPOX erklärt im Folgenden dafür die Regeln etwas genauer.