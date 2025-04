Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelrennen der Herren in Oslo im TV und Livestream?

Im norwegischen Oslo findet am heutigen Freitag das Einzelrennen der Herren statt. Doch wo könnt Ihr das Rennen live im TV und Livestream verfolgen? Hier erfahrt Ihr es.

Ex-Weltmeister Benedikt Doll führt auf seiner Abschiedstournee erwartungsgemäß das Aufgebot der deutschen Biathleten beim Weltcup am Holmenkollen an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehen bei den Rennen in Norwegen dieselben sechs Athleten wie bei der nicht zufriedenstellenden WM in Nove Mesto an den Start.

Johannes Kühn ist rechtzeitig nach seinem Sturz zum WM-Abschluss wieder fit. Doll hatte in der Vorwoche für den Saisonabschluss sein Karriereende angekündigt. "Meine Gefühlslage hat sich nach der Bekanntgabe meines Rücktritts nicht verändert, da mir die Entscheidung ja schon länger klar war, und es sich über die Saison nicht verändert hat", sagte der 33-Jährige. Er habe "noch Kraft" und sei "motiviert für das Wochenende am Holmenkollen".