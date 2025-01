Heute steht sowohl die Verfolgung der Herren als auch der Frauen in Oberhof am Programm. Wo Ihr die Rennen verfolgen könnt, erfährt Ihr hier.

Beim Heim-Weltcup in Oberhof steht heute die Verfolgung der Herren und Damen an. Die Damen starten um 12.30 Uhr in das 10-km lange Rennen, die Herren müssen um 14.45 Uhr 12,5 km zurücklegen.

Doch wo läuft die Verfolgung der Herren und Damen in Oberhof im Free-TV und Livestream? SPOX klärt Euch auf.