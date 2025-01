Im Rahmen des Biathlon-Weltcups steht heute in Ruhpolding die Staffel der Männer an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Rennen live überträgt.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht am heutigen Freitag, den 17. Januar, mit dem Staffelrennen der Männer weiter. Der Wettkampf in der Chiemgau Arena beginnt um 14.20 Uhr.

SPOX verrät Euch, wer das Rennen live im TV und Livestream zeigt.