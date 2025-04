Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Staffel der Herren in Ruhpolding im TV und Livestream?

Der Biathlon-Zirkus ist in dieser Woche im bayerischen Ruhpolding zu Gast. Am heutigen Donnerstag findet die Staffel der Herren statt. Hier erfahrt Ihr, wo das Rennen im TV und Livestream übertragen wird.

Am heutigen Donnerstag gehen ab 14.30 Uhr die deutsche Männer in Ruhpolding in die Loipe. Innerhalb weniger Tage ist es die zweite Staffel, die stattfindet - bereits am vergangenen Wochenende in Oberhof gab es zum Abschluss einen Teamwettkampf.

Dabei siegte das norwegische Team deutlich vor dem deutschen Quartett um Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Philipp Horn. Am Ende fehlten nach einer Strafrunde und 15 Nachladern 02:01,9 Minuten auf die Norweger.

Für die Männer-Staffel des DSV war es das dritte Podest im dritten Saisonrennen, zuletzt stand sie im Weltcup im März 2022 neben dem Treppchen. Dritter wurde die Staffel aus Italien.