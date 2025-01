Im Biathlon steht heute der Sprint der Frauen in Oberhof auf dem Programm. Doch wer überträgt das Spektakel? SPOX liefert Euch alle wichtigen Infos.

Der Sprint der Frauen auf der Arena am Rennsteig in Oberhof steht an. Um 14.20 Uhr startet der kürzeste Wettbewerb im Biathlon-Sport mit einer Streckenlänge von 7,5 Kilometern. Beim Biathlon-Weltcup rangieren aktuell drei deutsche Frauen in der Gesamtwertung in den Top 10. Franziska Preuß führt das Klassement sogar souverän an.