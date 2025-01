Die Biathleten und Biathletinnen bestreiten heute den Massenstart in Ruhpolding. SPOX verrät, wie Ihr das Rennen live verfolgen könnt.

Der Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding geht am heutigen Sonntag, den 19. Januar, mit den Massenstart-Rennen zu Ende. Um 12:30 Uhr treten zunächst die Herren über 15 Kilometer an, gefolgt von den Damen um 15:00 Uhr, die 12,5 Kilometer absolvieren.