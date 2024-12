Zum Abschluss des Biathlon-Wochenendes geht es heute im Massenstart rund. Wer im TV und Stream überträgt, erfahrt Ihr hier!

Bei den Biathletinnen und Biathleten steigt am heutigen Sonntag (22. Dezember) der Massenstart. Die Männer beginnen ihre 15 km in Annecy um 12.30 Uhr, die Frauen werden um 14.45 Uhr an den Start gehen und 12.5 km absolvieren.

SPOX versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen zur Übertragung.