Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Verfolgung der Herren und Frauen in Oberhof im TV und Livestream?

Sowohl die Herren als auch die Frauen absolvieren heute in Oberhof jeweils eine Verfolgung. Wie Ihr den Biathlon-Wettkampftag live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt SPOX.

Tag zwei beim Biathlon-Weltcup in Oberhof: Nachdem gestern sowohl die Herren als auch die Frauen jeweils im Sprint im Einsatz waren, sind sie es am heutigen Samstag (6. Januar) in der Verfolgung. Den Auftakt machen einmal mehr die Herren, bei denen das Rennen über 12,5 Kilometer um 12.25 Uhr losgeht. Die Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer startet etwas später, um 14.40 Uhr.

