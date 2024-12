Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Sprint der Frauen in Annecy im TV und Livestream?

Heute geht es beim Biathlon-Weltcup in Annecy mit dem Sprint der Frauen weiter. Wir verraten Euch, wer das Rennen live im TV und im Livestream zeigt.

Am heutigen Freitag, 20. Dezember, haben die Frauen beim Biathlon-Weltcup im französischen Annecy ihren ersten Wettbewerb. Ab 14.20 Uhr geht es im Sprint über 7,5 Kilometer um den Sieg.

Nach dem guten Abschneiden der deutschen Biathletinnen in Hochfilzen wollen sie auch heute beim Sprint in Annecy vorne mitmischen. Vor allem Franziska Preuß, die in Österreich den Sprint gewann.