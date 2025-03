Beim Biathlon stehen heute die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer an. Wo Ihr den Weltcup in Nove Mesto live sehen könnt, verrät dieser Artikel.

Am heutigen Samstag (8. März) sind im tschechischen Nove Mesto sowohl die Männer als auch die Frauen in der Verfolgung gefragt. Erstere beginnen ihre 12.5 Kilometer um 14.55 Uhr, die Frauen werden um 17.40 Uhr in ihr Rennen über zehn Kilometer starten.

Wer zeigt den Spaß im TV und Livestream? Das verrät SPOX.