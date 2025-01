Vanessa Voigt verpasst aus gesundheitlichen Gründen den Saisonhöhepunkt. Erneut spielen Kopf und Körper nicht mit.

Was in Vanessa Voigt momentan vorgeht, lässt sich nur erahnen. "Aktuell finde ich kaum Worte, und sicherlich wird es eine gewisse Zeit dauern, bis ich diese wiederfinde", schrieb die 27-Jährige bei Instagram. Anstatt bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide (12. bis 23. Februar) um Medaillen zu kämpfen, ringt die deutsche Top-Biathletin einmal mehr mit ihrer Gesundheit.