WWE Night of Champions 2025 heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Wrestling PLE mit dem King of the Ring Turnier im TV sowie Livestream und um wie viel Uhr geht es los?

In der WWE findet heute die Night of Champions 2025 statt. Wer das Wrestling PLE live im TV und Livestream überträgt, verrät Euch SPOX.

Die WWE Night of Champions 2025 steht am heutigen Samstag, den 28. Juni, auf dem Programm. Das Event findet nicht wie gewohnt in den USA, sondern in der Kingdom Arena in Riad (Saudi-Arabien) statt. Um 19 Uhr beginnt das Spektakel mit John Cena, CM Punk, Randy Orton und Co.

Wer das Wrestling PLE live überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.