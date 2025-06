Mit Money in the Bank steht das nächste große Event der WWE vor der Tür. Wer das Spektakel live überträgt, verrät Euch SPOX.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni steigt in der WWE das nächste große Event: Money in the Bank 2025! Ab 1 Uhr deutscher Zeit beginnen die Kämpfe – unter anderem mit WWE-Legende John Cena. Austragungsort ist der Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien.

Wer das Event der WWE live überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.