WrestleMania 41, WWE heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Nacht 2 mit John Cena und Co. im TV sowie Livestream?

Night 2 von WrestleMania 41 steht in den Startlöchern. Wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein weiteres WWE-Top-Event sorgt an diesem Wochenende für Spannung und Spektakel. Wenn die Superstars der Wrestling-Welt in den Ring steigen, erwarten die Fans intensive Kämpfe, große Emotionen und unvergessliche Momente. In der Nacht von Sonntag (20. April) auf Montag (21. April) steht die zweite und finale Nacht von WrestleMania 41 auf dem Programm – live aus dem Allegiant Stadium in Las Vegas (USA). Start ist um 01:00 Uhr deutscher Zeit – ein absolutes Muss für alle Wrestling-Fans.

Alle Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier bei SPOX.