WrestleMania 41, WWE heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Nacht 1 mit CM Punk, Roman Reigns und Co. im TV sowie Livestream?

Die erste von zwei Nächten bei WrestleMania 41 steht heute auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spektakel live mitverfolgen könnt.

Ein weiteres Top-Event der WWE steht auf dem Programm! Wenn die Superstars der WWE in den Ring steigen, ist mit intensiven Kämpfen und emotionalen Momenten zu rechnen. In der heutigen Nacht von Samstag (19. April) auf Sonntag (20. April) findet die erste von zwei Nächten bei Wrestlemania 41 statt. Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Las Vegas (USA). In beiden Nächten geht es um 01.00 Uhr deutscher Zeit los.

Alle Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier bei SPOX.