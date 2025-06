UFC 317 mit Ilia Topuria vs. Charles Oliveira heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt MMA im TV und Livestream und um wie viel Uhr steigt der Hauptkampf?

UFC 317 steht heute mit dem Hauptkampf zwischen Ilia Topuria und Charles Oliveira auf dem Programm. SPOX liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung.

Die Ultimate Fighting Championship (UFC) ist die wohl bekannteste Veranstaltung im Bereich Mixed Martial Arts (MMA). In der Nacht von Samstag, 28. Juni, auf Sonntag, 29. Juni steht mit UFC 317 in Las Vegas, Nevada, das nächste Großevent an. Im Fokus steht das Leichtgewichts-Duell um den WM-Titel zwischen Ilia Topuria und Charles Oliveira. Die Main Card umfasst insgesamt fünf Kämpfe, die ausschließlich von Männern bestritten werden. Die Frauen sind nur im Vorprogramm vertreten. Der Startschuss fällt um 4 Uhr deutscher Zeit.