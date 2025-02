UFC 312 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Kämpfe mit Dricus du Plessis vs. Sean Strickland im TV und Livestream?

Das nächste Großevent der UFC steht auf dem Programm. SPOX liefert Euch alle wichtigen Informationen zum Spektakel.

Am heutigen Sonntag, den 9. Februar, gastiert die weltbeste MMA-Liga in der Qudos Bank Arena in Sydney (Australien). Den Fans wird eine interessante Fightcard geboten, mit dem Hauptkampf zwischen Dricus du Plessis und Sean Strickland. Vor etwas mehr als einem Jahr konnte du Plessis dem US-Amerikaner Strickland den Gürtel abnehmen. Jetzt kommt es zur großen Revanche bei UFC 312.