Karlos Vemola vs. Attila Vegh 3, MMA heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Kampf bei Oktagon 72 im TV sowie Livestream und um wie viel Uhr geht es los?

In Tschechien findet heute das Event Oktagon MMA 72 statt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spektakel übertragen wird und wann es losgeht.

Im europäischen MMA geht es am heutigen Samstag, den 14. Juni, so richtig zur Sache, wenn Oktagon MMA 72 ansteht. Das Event wird in der Fortuna Arena in Prag, Tschechien, ausgetragen. Im Hauptkampf stehen sich zum dritten Mal die beiden Halbschwergewichte Karlos Vemola und Attila Vegh gegenüber. Der Deutsche Frederic Vosgröne hätte ursprünglich ebenfalls antreten und gegen Lucas Alsina kämpfen sollen, musste jedoch wegen einer Infektion kurzfristig absagen.

Bei SPOX bekommt Ihr gezeigt, wo das Event übertragen wird und wann es losgeht.