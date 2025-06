Im Käfig ungeschlagen - abseits davon sein eigener schlimmster Feind: Kann jemand wie Jon Jones UFC-GOAT sein?

Jon Jones ist im Oktagon unbesiegt – außerhalb davon folgt jedoch eine Niederlage auf die nächste. Das Doppelleben des UFC-GOATs.

Verlieren gehört zum Leben eines Sportlers dazu. Ein junger Michael Jordan brauchte vier Anläufe, ehe er mit den Chicago Bulls erstmals eine Playoff-Serie für sich entscheiden konnte. NFL-GOAT Tom Brady verlor in seiner Karriere drei Super Bowls – mehr, als viele Größen des Sports überhaupt bestreiten durften. In der Welt der gemischten Kampfkünste ist es nicht anders. Wer in der UFC über Jahre unbesiegt bleiben will, hat im Grunde zwei Möglichkeiten: sich wie Khabib Nurmagomedov frühzeitig auf dem Höhepunkt seiner Karriere zurückzuziehen - oder Jon Jones zu heißen. Doch abseits des Oktagons führt dieser ein zerstörerisches Doppelleben.