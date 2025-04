Conor McGregor vs. Michael Chandler, Infos zum UFC Kampf: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Conor McGregor kehrt ins Octagon zurück, um gegen Michael Chandler anzutreten. Bei uns bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Kampf geliefert.

Nach fast drei Jahren ohne Kampf feiert Conor McGregor bald sein UFC-Comeback. Als Gegner wurde Michael Chandler auserkoren, der bei der 31. Staffel der Reality-TV-Show "The Ultimate Fighter" der gegnerische Trainer war. Wie es die "TUF"-Tradition will, treten die Trainer nun in einem finalen Kampf gegeneinander an, und zwar in der Weltergewichts-Klasse (bis 77 Kilogramm).