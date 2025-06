Im Rahmen von Oktagon 73 kommt es heute zum Kampf zwischen Christian Eckerlin und Robert Pukac. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer den MMA-Fight live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, den 28. Juni, geht das MMA-Event Oktagon 73 über die Bühne. Unter anderem kommt es bei dem Spektakel zum Kampf zwischen Christian Eckerlin und Robert Pukac. Das Event, das in der Hamburger Barclays Arena stattfindet, startet mit den Vorkämpfen um 18 Uhr. Später am Abend kommt es dann zum Fight zwischen dem "König von Frankfurt" Eckerlin und „Bratislavas Prinz“ Pukac.

SPOX verrät, wer den Fight live im TV und Livestream zeigt.