Heute kommt es bei UFC 314 zum Kampf zwischen Alexander Volkanovski und Diego Lopes. Wer den Fight und das Event in der Nacht überträgt, verrät SPOX.

Mit UFC 314 findet in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag (13. April) das nächste MMA-Spektakel statt. Das Event, das im Kaseya Center in Miami, USA, ausgetragen wird, beginnt wegen der Zeitverschiebung am Sontag um 00.00 Uhr deutscher Zeit mit den ersten Kämpfen. Ab 04.00 Uhr steht die Main Card an, der Hauptkampf zwischen Alexander Volkanovski und Diego Lopes findet circa um 06.00 Uhr statt.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Event und dem Hauptkampf zwischen live überträgt.