"Im Finale werde ich rauskommen und alles geben": Jannik Sinner im US-Open-Finale gegen Zverev-Bezwinger Taylor Fritz

Tennisstar Jannik Sinner steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale der US Open. Der Weltranglistenerste aus Italien besiegte in der Vorschlussrunde in New York den Briten Jack Draper glatt in drei Sätzen. Nach 3:05 Stunden stand ein 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 für den Favoriten zu Buche. Sinner ist nur noch einen Sieg von seinem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt.

"Jack und ich kennen uns sehr gut, wir sind auch abseits des Platzes gut befreundet", sagte Sinner im Anschluss: "Es war ein sehr physisches Spiel. Er ist so schwer zu schlagen, dass ich mich freue, im Finale zu stehen."

Im Weg steht ihm am Sonntag im Endspiel nur noch Taylor Fritz, der sich im amerikanischen Duell mit Frances Tiafoe beim 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 einen Schlagabtausch über fünf Sätze lieferte. Zuletzt hatte 2006 in Andy Roddick ein US-Amerikaner das Endspiel im Herren-Einzel erreicht, Roddick hatte drei Jahre zuvor auch für den letzten US-Open-Sieg eines Lokalmatadors gesorgt.

Im Arthur Ashe Stadium spielte der 23-jährige Sinner gegen den 25. der Weltrangliste, der in seinen ersten fünf Matches ohne Satzverlust geblieben war, seine größere Erfahrung in wichtigen Matches aus. Im Januar erst hatte Sinner bei den Australian Open triumphiert, nun steht er als erster Italiener im Endspiel von Flushing Meadows.