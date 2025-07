"Ziemlich allein im Leben": Alexander Zverev spricht nach Wimbledon-Aus über mentale Probleme

Nach dem Erstrunden-Aus in London hat die deutsche Nummer eins offen über ihre aktuellen Probleme gesprochen.

Tennisstar Alexander Zverev hat nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon mentale Probleme öffentlich gemacht. "Ich fühle mich im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben. Und das ist kein sehr schönes Gefühl", sagte ein sichtlich mitgenommener Zverev am Dienstagabend im All England Club. Es sei im Moment schwierig für ihn, "außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden". Er könne sich auch, sagte Zverev, eine Therapie vorstellen.