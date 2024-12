"Viel zu passiv und defensiv": Roger Federer tadelt Spielstil von Alexander Zverev

Tennisikone Roger Federer hat Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev eine offensivere Spielweise ans Herz gelegt.

Der 27-Jährige sei ein Spieler, der "viel zu passiv und defensiv spielt, wenn es drauf ankommt", sagte Federer am Mittwoch in Berlin und verwies dabei beispielhaft auf Zverevs Viertelfinal-Niederlage bei den US Open gegen den Amerikaner Taylor Fritz.

"Die besten Spieler fühlen sich in der Schlussphase eines Turniers offensiv so gut, dass du selbst die Initiative ergreifen musst. Ich habe das Gefühl, dass Sascha das bei den US Open gegen Fritz nicht getan hat", sagte Federer: "Sascha muss sich daran erinnern, dass er nicht zu passiv sein darf. Dann kann etwas wirklich Großes passieren. Er muss daran glauben."