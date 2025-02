Verärgerter Alexander Zverev "schießt" auf Drohne: Deutsche Nummer eins scheitert erneut an einem Argentinier

Zverev kassiert in Rio eine knappe und unnötige Niederlage. Störgeräusche verärgerten den Australian-Open-Finalisten.

Die nächste Pleite gegen einen Argentinier und der nächste Ärger über Nebengeräusche: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat das Halbfinale beim Sandplatzturnier in Rio de Janeiro überraschend verpasst. Der topgesetzte Australian-Open-Finalist aus Hamburg unterlag Francisco Comesana nach 2:31 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 4:6 und schied wie in der Vorwoche in Buenos Aires im Viertelfinale aus.