Starkes Comeback im zweiten Satz: Emma Navarro im Halbfinale bei den US Open nun gegen Aryna Sabalenka

Lokalmatadorin Emma Navarro hat bei den US Open als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenzwölfte besiegte die ebenfalls in New York geborene Spanierin Paula Badosa 6:2, 7:5.

Sie trifft nun auf die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka, die ihr Viertelfinale gegen die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen 6:1, 6:2 gewann.

Badosa haderte mit ihrer Leistung. "Ich war eine komplette Katastrophe. Ich hatte nie das Momentum in diesem Match. Ich habe mich nie auf dem Platz wohlgefühlt", sagte sie.

Im zweiten Durchgang gelangen Navarro nach 1:5-Rückstand sechs Spielgewinne nacheinander. "Als ich auf 2:5 herankam, ahnte ich, dass ich in zwei Sätzen gewinnen würde", sagte sie. Nach 72 Minuten profitierte Navarro beim ersten Matchball von einem Vorhandfehler ihrer an Nummer 29 im WTA-Ranking geführten Gegnerin.

Navarro steht erstmals im Halbfinale eines Grand Slams. Sabalenka dagegen hat deutlich mehr Erfahrung, im Vorjahr erreichte sie in New York das Finale, das sie in drei Sätzen gegen Coco Gauff verlor. In ihrem Viertelfinale ließ sie Zheng keine Chance und setzte sich nach nur 73 Minuten durch.

Damit die Fans sie im Halbfinale gegen Navarro zumindest ein bisschen unterstützen, hatte Sabalenka eine besondere Idee. "Die Getränke gehen auf mich, wenn ihr für mich jubelt und applaudiert", sagte sie lachend bei ihrem Siegerinterview auf dem Court.