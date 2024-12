US Open 2024, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Grand Slam im TV und Livestream?

Mit den US Open steigt vom 26. August bis 8. September das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Kalenderjahres 2024. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die heutigen Matches in New York City live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Tennis-Fans bekommen in den kommenden Tagen und Wochen einen absoluten Leckerbissen geboten. Nach den Australian Open, French Open und Wimbledon geht die Grand-Slam-Saison vom 26. August bis 8. September mit den US Open weiter.

Die Matches im Einzel der Männer und Frauen, im Doppel der Männer und Frauen und im Mixed-Doppel finden im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens von New York City (USA) statt.