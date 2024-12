Trotz gesundheitlicher Probleme: Zverev bezwingt Angstgegner und steht im Halbfinale

Tennisstar Alexander Zverev hat mit dem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas das Halbfinale des ATP-Turniers in Paris erreicht.

"Am Anfang war er besser, aber dann habe ich meinen Rhythmus von der Grundlinie gefunden", sagte Zverev auf dem Platz: "Und als ich meine Chance hatte, habe ich sie im ersten Satz genutzt."

Im Viertelfinale des Hallenmasters schlug der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Hamburger "Angstgegner" Stefanos Tsitsipas nach 100 Minuten mit 7:5, 6:4. Für Zverev war es erst der sechste Sieg im 16. Spiel gegen den Griechen, der 27-Jährige nutzte seinen ersten Matchball.

Der Weltranglistendritte baute mit dem 64. Sieg in dieser Saison zudem seine persönliche Bestmarke weiter aus. Er trifft nun am Samstag im Halbfinale auf Holger Rune (Dänemark/Nr. 13). Zwei Siege fehlen Zverev noch zu seinem 23. Einzeltitel auf der ATP-Tour - und seinem Premierenerfolg in Paris. 2020 hatte er dort das Finale gegen Daniil Medwedew verloren.