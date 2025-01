"Das bedeutet mir die Welt": Außenseiterin Madison Keys gewinnt gegen Aryna Sabalenka bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel

Überraschung in Australien! Madison Keys entzaubert Aryna Sabalenka und gewinnt ihren ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier.

Am Ziel ihrer Träume riss Madison Keys fassungslos die Arme in die Luft und vergrub das Gesicht in ihrem Handtuch - dann zeigte sie ihr breitestes Grinsen und weinte vor Freude. Die US-Amerikanerin hat die Königin von Melbourne entthront und sich sensationell ihren ersten Grand-Slam-Titel geschnappt. Keys schlug nach einer beeindruckenden Leistung im Finale Aryna Sabalenka und verhinderte den Titel-Hattrick der Weltranglistenersten bei den Australian Open.

Das 6:3, 2:6, 7:5 in einer umkämpften Partie machte Keys zur ersten amerikanischen Grand-Slam-Siegerin seit Coco Gauff bei den US Open 2023. Nach gut zwei Stunden verwandelte die 29-Jährige ihren zweiten Matchball - und krönte im bereits 46. Anlauf bei einem Major-Turnier ihre Karriere. Garniert wird der Sensationserfolg mit einem Preisgeld von mehr als zwei Millionen Euro.