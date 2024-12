"Du hast die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht": Roger Federer und Boris Becker verneigen sich vor Rafael Nadal

Die Tennis-Legenden Boris Becker (56) und Roger Federer (43) haben mit emotionalen Worten auf die Rücktrittsankündigung von Rafael Nadal reagiert.

"Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommt", schrieb Federer, der sich mit Nadal ganz große Duelle geliefert hat, in den Sozialen Netzwerken: "Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre."

Auch Becker würdigte Nadal zu seinem bevorstehenden Abschied von der Tour. "Vielen Dank, Rafa. Du hast die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht", meinte Becker bei Instagram.