Rekordserie reisst im Viertelfinale von Wien! Lorenzo Musetti beendet erneut Alexander Zverevs Träume

Alexander Zverev hat die Revanche für das Olympia-Aus gegen Lorenzo Musetti verpasst und ist in Wien ausgeschieden.

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien im Viertelfinale ausgeschieden. Der Hamburger unterlag am Freitag in Österreich in einem umkämpften Duell Lorenzo Musetti 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 und verpasste es damit, sich bei dem Italiener für das Olympia-Aus im Sommer zu revanchieren. In Paris hatte der deutsche Tennisprofi in der Runde der letzten acht gegen den späteren Bronze-Gewinner 5:7, 5:7 verloren.

Zverev dominierte den ersten Satz. Während Musetti sich zu viele Fehler leistete, agierte der Deutsche hochkonzentriert. Nach nur 38 Minuten schnappte sich der Hamburger den Durchgang.

Mit Beginn des zweiten Satzes drehte Musetti dann aber auf. Während der Italiener nun zu seinem Spiel fand, haderte Zverev sichtlich auf dem Platz, schnell stand es 1:4. Doch die Nummer drei der Welt kämpfte sich in den Satz zurück, die Entscheidung fiel im Tiebreak - mit dem besseren Ende für Musetti.

In Durchgang drei blieb es eine Begegnung auf Augenhöhe. Nach 2:35 Stunden verwandelte Musetti dann den ersten Matchball zum Halbfinal-Einzug.