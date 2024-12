Rafael Nadal vs. Novak Djokovic und Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Six Kings Slam im TV und Livestream

Beim Six-Kings-Slam-Tennisturnier finden heute die Finalspiele statt. SPOX verrät, wo Ihr die Matches live verfolgen könnt.

Was am Mittwoch losging, geht am heutigen Samstag, den 19. Oktober, zu Ende. Gemeint ist das Six-Kings-Slam-Tennisturnier in Riad, Saudi-Arabien. Die beiden Finalmatches stehen an. Im Duell um Platz 3 stehen sich ein letztes Mal die Grand-Slam-Könige Novak Djokovic und Rafael Nadal gegenüber. Um 18.30 Uhr geht es los. Während die alte Garde um Platz drei und vier kämpft, streitet die neue Generation um den Turniersieg. Um 20.30 Uhr treffen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Finale aufeinander.

Wer die Matches heute live zeigt, verrät Euch SPOX.