Ohne verletzten Alexander Zverev: Deutschland scheitert beim United Cup im Viertelfinale

Wegen einer Bizepszerrung muss Zverev passen - und Deutschland unterliegt Kasachstan. Bis zu den Australian Open bleiben Zverev zehn Tage.

Um Mitternacht hatte Alexander Zverev noch eines dieser typischen Silvesterfotos gepostet. Eng umschlungen mit seiner Freundin Sophia Thomalla genoss er am Strand von Perth das bunte Feuerwerk, doch ein dicker blauer Verband am rechten Oberarm verhieß schon in den ersten Minuten des neuen Jahres nichts Gutes. Zwölf Stunden später war Zverevs Aus beim United Cup perfekt. Kurz vor dem ersten Aufschlag gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko zog Titelverteidiger Deutschland seinen Spitzenspieler wegen einer Bizepszerrung im rechten Arm zurück.