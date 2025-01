Im Viertelfinale der Australian Open trifft Novak Djokovic auf Carlos Alcaraz. SPOX verrät Euch, wer das Match live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Dienstag, den 21. Januar, treffen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz im Viertelfinale der Australian Open aufeinander. Das Duell startet um 10.30 Uhr in der Rod Laver Arena in Melbourne.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Match live überträgt.