Nächster Grand Slam, nächste Überraschung! Eva Lys lässt beim Auftakt der French Open gesetzter Peyton Stearns keine Chance - Yannick Hanfmann scheitert in Runde eins

Eva Lys hat bei den French Open in Paris für eine Überraschung gesorgt.

Lys darf vier Monate nach ihrem starken Auftritt in Australien auf die nächste längere Grand-Slam-Reise hoffen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die an Nummer 28 gesetzte US-Amerikanerin Peyton Stearns erstaunlich deutlich 6:0, 6:3 durch und erreichte erstmals die zweite Runde von Roland Garros.