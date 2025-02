Kontroverse um Jannik Sinners "Dopingdeal": Heftige Kritik aus der Szene - Italien feiert seinen Tennis-Helden

Drei Monate Sperre, Rückkehr in Rom: Für Sinner ist der Deal mit der WADA optimal. Einige Kollegen sind entsetzt, die italienische Presse feiert.

Der Deal mit den Dopingjägern ließ Jannik Sinner aufatmen, die italienische Presse jubeln - und einen dreimaligen Grand-Slam-Champion fassungslos zurück. "Ich glaube nicht mehr an einen sauberen Sport", schrieb der Schweizer Stan Wawrinka in den Sozialen Medien. Aus seinen Zweifeln am "System" war Gewissheit geworden: Jannik Sinner, der Dominator der Tenniswelt, kommt trotz seiner positiven Dopingtests nahezu straffrei davon.