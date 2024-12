Novak Djokovic denkt nicht ans Karriereende. Der Tennis-Superstar glaubt, dass er noch einige Jahre weiterspielen kann.

Seine größten Rivalen sind im Ruhestand, an das eigene Karriereende will Novak Djokovic aber noch keinen Gedanken verschwenden. Im Gegenteil: "So wie ich mich heute fühle, glaube ich, dass ich noch jahrelang stark auftreten kann", sagte der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien. "Aber wie lange ich die Motivation habe weiterzumachen, ist unvorhersehbar", fügte er hinzu.