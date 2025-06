Jetzt wartet ein Hammer-Los: Alexander Zverev steht nach Verletzungsdrama im Viertelfinale der French Open

Alexander Zverev erreicht im Blitztempo das Viertelfinale der French Open. Gegner Tallon Griekspoor muss nach nur 51 Minuten aufgeben.

Alexander Zverev nahm den untröstlichen Tallon Griekspoor in den Arm, schrieb ein paar schnelle Autogramme und verschwand flugs in den Katakomben des Court Suzanne Lenglen: Mit einem halben Arbeitstag hat der Hamburger zum siebten Mal das Viertelfinale der French Open erreicht, wo nun der große Novak Djokovic wartet. Weil sein niederländischer Gegner nach nur 51 Minuten aufgab, konnte Zverev bei der Jagd nach dem erlösenden ersten Grand-Slam-Titel Kräfte sparen - die wird er am Mittwoch gegen den "Djoker" brauchen.