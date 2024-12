Jannik Sinner vs. Taylor Fritz, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das US Open Finale im TV und Livestream?

Jannik Sinner und Taylor Fritz kämpfen bei den US Open heute um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres. Wo Ihr das Finale heute live im TV und Livestream sehen könnt? Das verrät SPOX.

Jannik Sinner will gegen Taylor Fritz den zweiten Grand Slam seiner Karriere gewinnen. Ob dem Weltranglistenersten das gelingt, erfahren wir am heutigen Sonntag, dem 8. September, ab 20 Uhr deutscher Zeit. Dann geht es im Arthur Ashe Stadium, New York, los.