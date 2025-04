Jannik Sinner vs. Novak Djokovic, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Finale der ATP Shanghai Masters heute live im TV und Livestream?

Im Finale der ATP Shanghai Masters stehen sich heute Jannik Sinner und Novak Djokovic gegenüber. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Jannik Sinner und Novak Djokovic treten am heutigen Sonntag um 10.30 Uhr deutscher Zeit im Finale der ATP Shanghai Masters in Shanghai gegeneinander an.

SPOX verrät Euch, wer das Match heute live im TV und Livestream überträgt.