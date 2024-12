"Wie der Freund von nebenan": Italien feiert seinen "Tenniskönig" Jannik Sinner

Jannik Sinner untermauert trotz Doping-Wirbel seine Vormachtstellung an der Spitze der Tennis-Welt - und widmet den US-Open-Titel einer ganz bestimmten Person.

Jannik Sinner küsste sinnlich die US-Open-Trophäe, posierte für ein Siegerfoto mit Freundin Anna Kalinskaja und verschwand nach einem Interview-Marathon schließlich sichtlich erleichtert in die New Yorker Partynacht.

Nach seinem hochverdienten Titelgewinn in Flushing Meadows war dem italienischen Tennisstar eine gewisse Befreiung anzumerken - auch, wenn viele Fragen rund um seinen aufsehenerregenden Dopingfall bleiben.

"Es war schwierig, die Umstände vor dem Turnier waren nicht leicht", gab der Weltranglistenerste zu, die zwei positiven Dopingtests im März inklusive Freispruch hatten die Tennis-Welt nur wenige Tage vor dem letzten Grand Slam des Jahres erschüttert.

Die Thematik sei "weiterhin" in seinem Kopf, auch wenn er bei seinem Titellauf in New York "von Spiel zu Spiel gewachsen" sei, sagte Sinner.