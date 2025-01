"Es fühlt sich an, als hätte ich die ersten beiden Sätze gestohlen": Alexander Zverev besiegt Tommy Paul und steht im Halbfinale der Australian Open

Gegen den Tommy Paul siegt Alexander Zverev in Melbourne trotz ausbaufähiger Leistung recht souverän. Nun wartet erstmals ein Top-Gegner.

Alexander Zverev riss erleichtert die Arme in die Luft, dann sank er erschöpft auf seine Bank. Der Weltranglistenzweite hat in der Hitze von Melbourne kühlen Kopf bewahrt und trotz einer wackeligen Leistung den nächsten Schritt auf seiner Titelmission gemacht. Das 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul katapultierte Zverev in sein zweites Halbfinale bei den Australian Open nacheinander.

"Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich hätte 2:0 hinten liegen müssen - da war er besser als ich. Der vierte Satz war dann definitiv mein bester und ich bin extrem happy, wieder im Halbfinale zu stehen", sagte Zverev, der zumindest in den entscheidenden Phasen der Partie überzeugte und nach knapp dreieinhalb Stunden seinen dritten Matchball verwandelte. Er trifft am Freitag auf den Weltranglistendritten Novak Djokovic.