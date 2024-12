Emotionale Worte: Rafael Nadal verliert wohl sein letztes Duell mit Novak Djokovic

Tennis-Star Rafael Nadal (38) hat das wohl letzte Aufeinandertreffen mit seinem Dauerrivalen Novak Djokovic (37) verloren.

Im Spiel um Platz drei bei dem "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien unterlag der Spanier 2:6, 6:7 (5:7). Das Endspiel des Showevents entschied später am Abend der Weltranglistenerste Jannik Sinner für sich. Der Italiener bezwang Carlos Alcaraz (Spanien) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 und sicherte sich kolportierte sechs Millionen Dollar Siegprämie.

"Danke für alle Momente, die wir auf dem Platz geteilt haben, es war eine tolle Rivalität", sagte Nadal Richtung Djokovic: "Du hast mich über meine Grenzen hinaus getrieben. Ohne dich wäre ich nicht der Spieler geworden, der ich bin."