Eklat bei den French Open! Tennis-Star schlägt mitten im Match Austausch der Schiedsrichterin vor

Im Achtelfinale der French Open zwischen Hubert Hurkacz und Grigor Dimitrov ist es zu einer äußert kuriosen Szene gekommen. Während des Matches wandte sich der Pole plötzlich an seinen Kontrahenten und schlug diesem den Austausch der Schiedsrichterin vor.

"G (Grigor Dimitrov, Anm.d.Red.), willst du einen Tausch vornehmen?", fragte Hurkacz Dimitrov beim Stand von 6:5 im dritten Satz. "Oder möchtest du mit der Dame hier weitermachen?"

Der Bulgare wusste zunächst überhaupt nichts mit der Situation anzufangen und schaute Hurkacz nur verständnislos an. "Weitermachen mit was?", entgegnete Dimitrov. Hurkacz erhob sich daraufhin von seiner Bank und ging in Richtung seines Gegners.

"Bist du mit der Dame hier einverstanden? Oder möchtest du sie austauschen? Das meine ich. Liegt an dir", wiederholte der Pole seine Frage. Dabei zeigte Hurkacz immer wieder auf Schiedsrichterin Alison Hughes. "Ehrlich, was immer du willst", meinte Dimitrov.

Zu einem Austausch der Unparteiischen kam es schließlich nicht, auch weil es dem Bulgaren gelang, Hurkacz nach einem kurzen, persönlichen Gespräch wieder zu beruhigen.