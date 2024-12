"Bin sehr enttäuscht": Rafael Nadal sagt Teilnahme am Laver Cup in Berlin ab

Tennis-Ikone Rafael Nadal wird mit einiger Wahrscheinlichkeit nie mehr als Profi in Deutschland spielen. Der 38 Jahre alte Spanier hat seine Teilnahme am Laver Cup in Berlin (20. bis 22. September) abgesagt.

Dies teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger fühle sich nicht zu Bestleistungen in der Lage, hieß es.

"Ich bin sehr enttäuscht. Das ist ein Team-Wettbewerb, und im Moment gibt es andere Spieler, die dem Team eher zum Sieg verhelfen können", wird Nadal zitiert. Wer statt Nadal an der Seite von Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und weiterer Stars für das Team Europa auflaufen wird, ist offen. "Team World", das auf die Europäer trifft, wird von US-Open-Finalist Taylor Fritz (USA) angeführt.