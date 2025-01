Australian Open Finale, Tennis: Wo läuft Alexander Zverev vs. Jannik Sinner heute live im Free-TV und Livestream?

Alexander Zverev trifft heute im Finale der Australian Open auf Jannik Sinner. Hier erfahrt Ihr, wo das Match live im TV und Livestream läuft.

Am heutigen Sonntag, den 26. Januar, findet das Australian-Open-Finale der Männer statt. In der Rod Laver Arena in Melbourne stehen sich ab 9.30 Uhr Alexander Zverev und Jannik Sinner gegenüber. Der Deutsche hat heute die Chance, den ersten Grand-Slam-Titel in seiner Karriere zu gewinnen.

SPOX verrät Euch, wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt.